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Общество12 июня 2021 5:51

Погода в Томске 12 июня: холодный ветер, днем до +22°С

Синоптики дали прогноз на субботу
Анна Гассельбах
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Днем по северу кратковременные дожди и грозы.

Днем по северу кратковременные дожди и грозы.

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 12 июня, в Томске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем +17, +22°С.

На территории региона также сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем по северу кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +3…+8 °С, по крайнему востоку при прояснениях заморозки до -2 °С. Температура днем +17…+22 °С.