В Томской области лесничий и бизнесмен получили срок за незаконную рубку деревьев

Лес остается самой лакомой добычей для "черных лесорубов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России, а особенно в Сибири, злоумышленники продолжают активно воровать лес. Причем, действуют они хорошо отлаженными группами. Как сообщил сайт прокуратуры Томской области, Колпашевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участкового лесничего и местного бизнесмена. Они признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ России.

Как выяснили следствие и суд, с августа 2016 года по май 2018 года индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере лесозаготовок, и участковый лесничий при помощи наемных работников, не осведомленных о преступных намерениях подсудимых, произвели незаконную рубку деревьев. Под пилу попали преимущественно кедры. Валка деревьев происходила на территории урочища «Чалковское» Колпашевского участкового лесничества. При этом лесничий осуществил незаконный отвод и таксацию лесосеки. В результате их действий лесному фонду причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Сайт информирует о том, что суд приговорил участкового лесничего к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Индивидуальный предприниматель приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с осужденных причиненного преступлением ущерба. Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.