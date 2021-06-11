Коронавирус за сутки унес жизни четырех жителей Томской области

Коронавирусом заразились 38 человек, 14 жителей региона выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 июня, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 447 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также за сутки в Томской области коронавирусом заразились 38 человек. Таким образом, сейчас в регионе 33 209 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 14 томичей выздоровели от COVID-19. Общее число, победивших "корону", выросло до 31 896 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,12.

За последние сутки в стране выявлено 12 505 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 396 пациентов скончались, 10 188 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 180 454 человека, 125 674 скончались, 4 782 183 выздоровели.