Мэрия Томска предупреждает: в праздники в Ленинском районе будет ограничено движение транспорта

На двух участках дороги в Ленинском районе будет перекрыто движение в праздничные дни. Мэрия предупреждает об этом и просит томичей выбирать для движения другие пути. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

Мэрия предупреждает томичей об ограничении проезда транспорта в Ленинском районе из-за ремонта теплосетей. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В сообщении говорится, что с 22.30 сегодняшнего дня до 5 часов 12 июня движение автомобилей будет затруднено по пр. Ленина на участке от ул. Бердской до Нижне-Луговой. Здесь коммунальщики будут проводить восстановительные работы на воздушном переходе через пр. Ленина тепломагистрали № 6. Полноценному движению транспорта будет препятствовать спецтехника «ТомскРТС».

Кроме того, со вчерашнего дня до 24 часов 14 июня на ул. Карла Маркса также ограничено движение транспорта. На участке от ул. Карла Маркса, 2 до пер. Кооперативного специалисты восстанавливают подачу горячего водоснабжения.