Погода в Томске и области 11 июня 2021: в день Феодосьи Колосятницы осадков не ожидается, будет прохладно

В Томске сейчас +11, солнечно. Днем потеплеет до +18. Осадков сегодня не ожидается. Фото пресс-службы "ТомскРТС".

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +16, +18°С.

На территории региона также сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +15, +20, местами +9, +14°С.

Как сообщили метеорологи, средняя температура воздуха во второй декаде июня ожидается от +15 до +19°С, что выше нормы на 1-2 градуса. Будет наблюдаться ее постепенное повышение: ночью от +2, +7 до +12, +17, в начале декады местами заморозки до 0, -2, днем от +13, +20 до +22, +27, местами до +32°С. Кратковременные дожди, местами грозы, предполагаются в отдельные дни декады.

По старому стилю сегодня 29 мая. В народе его называли днем Феодосьи Колосятницы. На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, идут первые боровики, которых называли колосовиками. Считали: «Колосится рожь - много грибов найдешь». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлебу, с середины - средняя, сверху - высокая.