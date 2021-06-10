Роспотребнадзор: за 7 дней клещи напали на 2 тысячи жителей Томской области

Июнь остается месяцем активных клещей! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Май и июнь являются самыми опасными месяцами, когда люди чаще всего подвергаются нападкам «лесных вампиров» – клещей. Как информирует сайт Управления Роспотребнадзора по Томской области, с 3 по 10 июня в регионе зарегистрировано 1 986 обращений граждан по поводу присасывания клещей, в том числе пострадало 440 детей.

Как отмечают специалисты, наибольшая часть нападений клещей приходится на город Томск – 1281, в том числе 270 детей. Также частые обращения отмечаются в: Асиновском, Колпашевском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском, Молчановском районах и городе Стрежевой. Всего же с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 11 237 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 2584 детей.