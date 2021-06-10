Дмитрий Гомзяков уходит из томского ТЮЗа

В труппе ТЮЗа Дмитрий творил с 2014 года. Фото: из личного архива героя публикации.

В среду, 9 июня, стало известно, что режиссер, а в прошлом и актер, Дмитрий Гомзяков принял решение попрощаться с Томским ТЮЗом, об этом он рассказал корреспонденту "КП-Томск".

- Решение это далось мне непросто, долго об этом думал и понял, что нужно идти дальше, - признается Дмитрий, - Мне кажется, что сейчас идеальный момент.

Молодой режиссер подчеркивает, что покидает театр с любовью и благодарностью, без конфликта:

- Если Театру юного зрителя понадобится, то я буду рад сделать постановку как приглашенный режиссер, потому что в ТЮЗе остались любимые и родные люди, они мне все дороги. Буду следить за жизнью театра, я ему за многое благодарен, он останется навсегда со мной.

Творческих планов у Дмитрия Гомзякова много, он не скрывает, что его главное желание – создание собственного театра. Сейчас этот проект на стадии переговоров.

- Запустить театр с нуля очень сложно: нужны деньги, здание, инвесторы. Так что сейчас размышляю, как и на что будет жить новый проект. Но творческих планов очень много.

Напомним, Дмитрий Гомзяков приехал в Томск из Барнаула, где работал в Молодежном театре Алтая. В труппе ТЮЗа он служил с 2014 года. За это время он исполнил роли в постановках «Старший сын», «Женитьба», «Банка сахара», «Дубровский», «Как я стал…» и других. Последние годы актер сменил профессию и стал режиссерам. Зрители и критики высоко оценили его постановки, среди которых «Март», «Чайка», «Портрет» и «Дальше».