В Томске женщина, которая профессионально воровала вещи из магазинов, получила реальный срок

Украла, продала - пора на зону! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нашей стране немало желающих поживиться за чужой счет. Особенно часто жулики наносят материальный ущерб различным магазинам. Некоторые из этого криминального занятия сделали настоящую «профессию». Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Томска признал 32-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении краж из магазинов.

Как установили следствие и суд, в мае и июне прошлого года молодая женщина трижды совершала кражи при посещении магазина спортивных товаров. Она похитила различные предметы одежды на общую сумму более 30 тыс. рублей. Свою «добычу» она в последующем перепродавала. Отмечается, что при обнаружении недостачи сотрудниками магазина удалось установить злоумышленницу по видеозаписям с камер наблюдения.

Сайт информирует, что в судебном заседании женщина вину признала полностью. Как выяснилось, у подсудимой оказалась непогашенная судимость за подобные противоправные деяния. Поэтому суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.