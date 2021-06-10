Жительнице села Томской области грозит 3 года лишения свободы за ложный донос

Женщина поссорилась со своим знакомым, после чего он повредил окно в ее квартире – жительница села решила ему «отомстить», написав ложное заявление о краже. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники полиции Колпашевского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Местная жительница написала заявление на своего знакомого о краже, которой на самом деле не было. Теперь женщине грозит три года лишения свободы, сообщается на сайте УМВД региона.

Полицейские выяснили, что у женщины возник конфликт со знакомым, после чего он повредил окно в ее квартире.

– Не дождавшись возмещения причиненного материального ущерба, женщина решила «отомстить» своему знакомому, желая привлечь его к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, изложила стражам порядка выдуманную историю о совершенной краже зимней куртки из ее квартиры, – говорится в сообщении.

Однако теперь 53-летняя жительница села Тогур ответит по закону за заведомо ложный донос. Максимальный срок, который ей грозит – три года лишения свободы.