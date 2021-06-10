Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 7:56

Житель Томской области ради путешествий погасил долг в 5 миллионов рублей

Сотрудники отделения судебных приставов наложили арест на имущество бизнесмена
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бизнесмен предпочитал гасить долг незначительными суммами от 100 до 2000 рублей.

Бизнесмен предпочитал гасить долг незначительными суммами от 100 до 2000 рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Северский предприниматель, у которого имеется собственная охранная фирма, задолжал партнеру около 5 млн рублей, помимо этого у бизнесмена была задолженность перед государством, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Как говорится в сообщении, имея достаточно средств для оплаты, гражданин поначалу предпочитал вносить символические суммы в счет погашения задолженности от 100 до 2000 рублей. Поначалу долг удалось сократить на 320 тыс. рублей за счет реализации автомобиля, при этом гражданин неоднократно пытался оспорить действия судебного пристава и инициировал судебные процессы, чтобы затянуть выплату задолженности. Помимо большого долга партнеру, у предпринимателя была задолженность за коммунальные платежи и исполнительский сбор в бюджет РФ на сумму 500 тыс. рублей.

Сотрудник отделения судебных приставов по г. Северску вынесла запрет на совершение регистрационных действий с иномаркой должника и трех его нежилых помещений, позже наложила арест на имущество.

Когда предприниматель собрался на отдых за границу, его задолженность сдерживала запрет на выезд за пределы РФ. После чего в мае на депозитный счет отделения одним переводом поступили денежные средства в размере более 5 млн рублей. В результате долг был погашен полностью, включая исполнительский сбор.