Житель Томской области ради путешествий погасил долг в 5 миллионов рублей

Бизнесмен предпочитал гасить долг незначительными суммами от 100 до 2000 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Северский предприниматель, у которого имеется собственная охранная фирма, задолжал партнеру около 5 млн рублей, помимо этого у бизнесмена была задолженность перед государством, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Как говорится в сообщении, имея достаточно средств для оплаты, гражданин поначалу предпочитал вносить символические суммы в счет погашения задолженности от 100 до 2000 рублей. Поначалу долг удалось сократить на 320 тыс. рублей за счет реализации автомобиля, при этом гражданин неоднократно пытался оспорить действия судебного пристава и инициировал судебные процессы, чтобы затянуть выплату задолженности. Помимо большого долга партнеру, у предпринимателя была задолженность за коммунальные платежи и исполнительский сбор в бюджет РФ на сумму 500 тыс. рублей.

Сотрудник отделения судебных приставов по г. Северску вынесла запрет на совершение регистрационных действий с иномаркой должника и трех его нежилых помещений, позже наложила арест на имущество.

Когда предприниматель собрался на отдых за границу, его задолженность сдерживала запрет на выезд за пределы РФ. После чего в мае на депозитный счет отделения одним переводом поступили денежные средства в размере более 5 млн рублей. В результате долг был погашен полностью, включая исполнительский сбор.