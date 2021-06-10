Жители Томска 10 июня смогут наблюдать солнечное затмение

Томичи смогут понаблюдать за затмением с помощью телескопа на одной из площадок города. Фото: Роман ЗЛОБИН

10 июня произойдет солнечное затмение. Максимально его будет видно на территории Канады, Гренландии и России – особенно на Дальнем Востоке. Жители Томска смогут наблюдать закрытие Солнца на 38%, сообщается на сайте томского планетария.

Отмечается, что затмение начнется в 18:03 по местному времени, максимальная фаза будет в 19:05, а конец в 20:03.

– В честь такого события мы организовываем тротуарную астрономию на уличной площадке выставки-фестиваля Street Vision 2021. Каждый желающий сможет заглянуть в окуляр телескопа и понаблюдать за астрономическим событием, – говорится в сообщении планетария.

Также астроном-наблюдатель Евгений Парфенов в 17:30 прочитает лекцию. Мероприятия пройдут по адресу ул. Мельничная, 8. Вход свободный.

Уточняется, что в следующий раз увидеть солнечное затмение можно будет только 25 октября 2022 года.