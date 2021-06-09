Томичи привезли три медали со всероссийских соревнований по киокусинкай

Данил Зезюля занял первое место, серебро у Виктора Беляева, Анастасия Гуменных стала бронзовым призером. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томские спортсмены заняли три призовых места на всероссийских соревнованиях по киокусинкай, которые прошли в Москве среди мужчин и женщин. Всего на турнир приехали около 200 человек из 41 региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Золотую медаль среди мужчин в весовой категории до 75 кг завоевал Данил Зезюля, второе место в этой же группе занял Виктор Беляев. Бронзовым призером среди женщин в весе до 65 кг стала Анастасия Гуменных, – говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировали томичей Николай и Виталий Анисимовы, а также Александр Ануфриев.