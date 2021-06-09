Житель с. Батурино Томской области незаконно добывал стерлядь на реке

Сельчанин ловил рыбу с помощью надувной лодки и сетей. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Полиция Томской области установила подозреваемого в незаконном обороте рыбы ценных пород – им оказался житель села Батурино Асиновского района. Мужчина ловил стерлядь с помощью сетей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительным данным, мужчина, находясь на реке Анга, в районе села Батурино Асиновского района Томской области, с применением надувной лодки, используя сеть, произвел незаконную добычу рыбы ценного вида – стерлядь в количестве 5-ти экземпляров, – говорится в сообщении.

Уточняется, что ущерб государству составил более 45 тысяч рублей. В МВД возбудили уголовное дело за незаконную добычу рыбы (п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.