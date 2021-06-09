Неравнодушные томичи приглашаются на очистку Мокрушинского озера

Спецавтохозяйство возьмет на себя вывоз и досортировку мусора, который активисты Томска вместе с экологами проведут в эту пятницу на Мокрушинском озере и в Сибирском ботсаду. Фото пресс-службы администрации Томска.

В рамках всероссийской экологической акции «Вода России» 11 июня с 12 до 15 часов на территории Сибирского Ботанического сада и озера Мокрушинского состоится большая очистка этих объектов от грязи и мусора. Мешки, перчатки и инвентарь предоставят организаторы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что кроме общественников в акции примут участие сотрудники регионального управления Россельхознадзора, студенты и преподаватели Томского лесотехникума, Биологического института ТГУ, коллективы Ботсада. Вывоз отходов и дальнейшая досортировка возложено на САХ Томска.

Добавляется, что акция будет проходить в регионе все лето. Волонтеры намерены очистить от мусора более 70 км прибрежной зоны рек. Сюда попадут наиболее загрязненные участки берегов рек Обь, Ушайка, Шегарка, Яя, Чая, Васюган, Чулым, озер Кухтеринское, Песчаное, Цымлянское, Беленькое, Родниковое, Мавлюкеевское, Светлое, а также Сенной Курьи и других водных объектов.