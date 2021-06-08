Местный симфонический оркестр проведет большие гастроли по Томской области

В июне начинается большой тур Томского симфонического оркестра по городам и селам области Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В этом году исполняется 75 лет со времени создания в регионе Томского академического симфонического оркестра. Как сообщает портал администрации региона, с июня по декабрь коллектив проведет концерты во всех районах области. В программе будут звучать мелодии классического репертуара: музыка Ж. Бизе, Ж. Оффенбаха, И. Штрауса, П. Чайковского, А. Лядова, С. Прокофьева и других композиторов. Гастроли проходят при поддержке администрации Томской области, благодаря чему вход на все концерты для слушателей будет бесплатным.

Пресс-служба информирует о том, что тур откроется 11 июня концертом в ДК «Восток» города Асино. Завершатся гастроли в декабре в Кедровом, где оркестр выступит впервые за несколько последних десятилетий. Отмечается, что за пультом оркестра будут работать художественный руководитель и главный дирижер коллектива Михаил Грановский, дирижеры Денис Немирович-Данченко и Владимир Дорохов.