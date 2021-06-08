В Северске Томской области началось строительство первой в мире реакторной установки БРЕСТ-300

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Сегодня, 8 июня, в Северске Томской области на площадке Сибирского химического комбината началось строительство уникальной реакторной установки БРЕСТ-300. Событие, которое многие эксперты называют историческим для всей российской атомной промышленности, сообщает корреспондент «КП-Томск» с торжественного открытия.

- Именно здесь и сейчас создается энергетика будущего, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Сегодня мы переходим от подготовительных работ, от разработки сложнейшей технологии замкнутого ядерного топливного цикла – к строительству первой в мире реакторной установки БРЕСТ-300!

Сегодня строители начали заливать бетонное основание. Строительство реакторной установки планируется завершить в 2026 году, а ввод в эксплуатацию опытно-демонстрационного энергокомплекса намечен на 2029 год.

Участие в церемонии открытия приняли генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент топливной компании «Росатома» «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов, генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Котов и другие.