Хроника ДТП: сегодня днем в Томске иномарка наехала на фонарный столб

Сегодня в Томске водитель не справился с управлением и наехал на столб. Фото: сайт УМВД по Томской области

В Томской области почти каждый день происходят аварии с участием машин. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, сегодня, 7 июня, около 16 часов 20 минут в Томске на пересечении Мариинского переулка и Комсомольского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что водитель автомобиля Subaru Legacy, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на осветительную опору.

Сайт полиции информирует, что в результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полиция рекомендует водителям при ухудшении погодных условий быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.