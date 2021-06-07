Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 15:59

Хроника ДТП: сегодня днем в Томске иномарка наехала на фонарный столб

Водителя и пассажира машины отправили в медучреждение на осмотр
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сегодня в Томске водитель не справился с управлением и наехал на столб. Фото: сайт УМВД по Томской области

Сегодня в Томске водитель не справился с управлением и наехал на столб. Фото: сайт УМВД по Томской области

В Томской области почти каждый день происходят аварии с участием машин. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, сегодня, 7 июня, около 16 часов 20 минут в Томске на пересечении Мариинского переулка и Комсомольского проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие. Отмечается, что водитель автомобиля Subaru Legacy, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на осветительную опору.

Сайт полиции информирует, что в результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Полиция рекомендует водителям при ухудшении погодных условий быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.