В Томской области в ближайшие сутки пройдут грозы с ливнями

Первая неделя лета в регионе выдалась неровной: то жара, то холодные ливни. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

В последние дни в Томской области установилась неустойчивая погода, когда жара сменяется сильными дождями, ветром. Местные синоптики ожидают в регионе в ближайшие сутки - с 19 часов 7 июня по 19 часов 8 июня - ливневые дожди и грозы, при этом возможен град. Метеорологи предполагают, что скорость ветра составит 15-20 м/с. Специалисты напоминают, что накануне из-за сильного ветра в селе Молчаново Томской области частично сорвало кровлю с 3-этажного кирпичного жилого дома.

Сайт ГУ МЧС России по Томской области информирует, что в связи с получением данного прогноза ведомство предупреждает о возможном возникновении ЧП. Специалисты дают рекомендации: порывы ветра лучше переждать в помещении. Если вы все же находитесь на улице, то необходимо держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.