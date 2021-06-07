Бывший лесничий в Томской области попал под суд за служебные злоупотребления и взятки

Народ говорит по этому поводу так: "Кто что сторожит, тот этим и пользуется" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сибири нередки факты, когда «хозяева леса» незаконно выделяют на своей подведомственной территории деревья на вырубку. Периодически ловят нечистых на руку служащих и в Томской области. Как сообщает сайт прокуратуры региона, в Шегарском районе в суд направлено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового лесничего Шегарского лесничества. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также в мелком взяточничестве.

Как удалось выяснить следствию, с июля по август 2019 года участковый лесничий выделил к вырубке лесные участки, расположенные в водоохраной зоне реки Шегарка. Однако в их отношении законодательством установлен запрет на вырубку. Мужчина действовал в интересах местного лесозаготовителя. В результате неправомерных действий лесничего государству причинен ущерб в сумме более 300 тыс. рублей.

Но это еще не все. Сообщается, что с марта 2019 года по декабрь прошлого года обвиняемый получил от двух знакомых лесозаготовителей незаконное денежное вознаграждение за отвод лесных участков с деловой древесиной и беспрепятственную вырубку леса на территории Шегарского района.

Интернет-ресурс информирует о том, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Шегарский районный суд. Параллельно прокурором района в интересах государства заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба, причиненного в результате незаконной вырубки леса.