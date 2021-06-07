14 июня между Томском и Асино будут ходить дополнительные поезда

В понедельник томичей ждет дополнительный выходной день в честь Дня России, в связи с этим повысился спрос и на поездки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 июня, в связи с дополнительным выходным днем в честь Дня России, а также и с повышенным спросом на поездки, из Томска в Асино будут направлены дополнительные поезда №6998/6997. Об этом сообщила пресс-служба Западно - Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Отправление со станции Томск - 2 в 7:31, прибытие в Асино в 10:02.В обратном направлении от станции Асино дополнительный поезд отправится в 18:03 с прибытием на станцию Томск-2 в 20:33 (время указано местное)», - говорится в сообщении.

Более подробнее ознакомиться с расписанием пригородных поездов можно на сайте компании.