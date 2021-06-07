На томском Чемпионате по спортивному сбору мусора было собрано 1,4 тонны отходов

Впервые Чемпионат по сбору мусора прошел в Томске 8 июня 2016 года. Его участниками стали 11 команд, собравшие за час более полутора тонн мусора. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

5 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного Сада состоялся пятый областной Чемпионат по спортивному сбору мусора, на котором томичи собрали 1,4 тонны отходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Такие мероприятия, как Чемпионат по сбору мусора, важны для Томска. Они не только привлекают внимание горожан к проблемам экологии, но и воспитывают у них ответственное отношение к окружающей среде и понимание, что природные ресурсы исчерпаемы, - отметил Михаил Ратнер.

По данным организаторов, за час томичи собрали 1,4 тонны отходов, среди которых 371 кг стекла, 190 кг пластика, 6 кг бумаги и 14 кг металла (жестяные банки).

Победителем Чемпионата стала команда ООО «Газпром Инвест» Томск, второе место заняла сборная ООО «Газпром трансгаз Томск», и третье — ООО «НИОСТ». Всего в мероприятии приняли участие представители 14 предприятий и организаций.

Напомним, что пятый областной Чемпионат по спортивному сбору мусора был приурочен ко Всемирному Дню окружающей среды.