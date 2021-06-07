В Ленинском районе Томска отремонтируют шесть внутриквартальных проездов по нацпроекту

На сегодняшний день, работы уже ведутся в Березовой роще микрорайона Каштак и в сквере Воинов - интернационалистов Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году на территории Ленинского района Томска продолжаются мероприятия национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которых благоустраивают общественные пространства. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня специалисты администрации Ленинского района ведут работу по заключению муниципальных контрактов с подрядными организациями, на встречах с населением рассказывают о предстоящем ремонте и о том, что необходимо, чтобы включить территорию в планы благоустройства», - говорится в сообщении.

Планируется провести капремонт въезда от ул. 79-ой Гв. Дивизии к дому № 13, проезда от ул. 79-ой Гв. Дивизии до ул. Говорова, 46, от ул. Интернационалистов, 20/1 до ул. Интернационалистов.

Помимо этого, текущий ремонт пройдет на въезде от ул. Ф. Мюнниха к дому по ул. Ф. Мюнниха, 8, по пр. Ленина, 193 и на въезде от ул. 79-ой Гв. Дивизии к зданию по ул. 79-ой Гв. Дивизии, 10/2.