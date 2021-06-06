7 июня в Томской области состоится «Открытый прием» главврачей

Третий «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 5 апреля, к главным врачам поступило 69 обращений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 июня, в Томской области пройдет «Открытый прием» главных врачей медучреждений. Об этом сообщается в telegram-канале облздрава.

«С 17 до 19 часов руководители больниц и поликлиник Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием», - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже третий «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 5 апреля, к главным врачам поступило 69 обращений. Жители региона задавали вопросы по телефонам медицинских организаций.

Следующее общение пациентов с главными врачами в этом году планируется провести 2 августа, 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. Форма проведения «Открытого приема» будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.