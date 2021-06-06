Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2021 13:24

7 июня в Томской области состоится «Открытый прием» главврачей

Общение с руководителями медучреждений пройдет в дистанционном формате
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий(0)
Третий «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 5 апреля, к главным врачам поступило 69 обращений.

Третий «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 5 апреля, к главным врачам поступило 69 обращений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 июня, в Томской области пройдет «Открытый прием» главных врачей медучреждений. Об этом сообщается в telegram-канале облздрава.

«С 17 до 19 часов руководители больниц и поликлиник Томской области в дистанционном формате проведут «Открытый прием», - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже третий «Открытый прием» в 2021 году, предыдущий прошел 5 апреля, к главным врачам поступило 69 обращений. Жители региона задавали вопросы по телефонам медицинских организаций.

Следующее общение пациентов с главными врачами в этом году планируется провести 2 августа, 6 сентября, 4 октября, 15 ноября и 10 декабря. Форма проведения «Открытого приема» будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.