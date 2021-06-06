Итоги ПМЭФ-2021: форум позволил договориться о системном сотрудничестве Томской области с новыми партнерами

Новые соглашения с «Газпромом», «Газпром нефтью» и «СИБУРом» принесут новые заказы нашим заводам, инновационным компаниям, университетам и академическим институтам. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Вчера, 5 июня, делегация Томской области во главе с губернатором Сергеем Жвачкиным завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

-Детальные итоги работы форума подводить пока рано, но уже сейчас можно уверенно сказать: он был очень продуктивным для нашего региона, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Новые соглашения с «Газпромом», «Газпром нефтью» и «СИБУРом» принесут новые заказы нашим заводам, инновационным компаниям, университетам и академическим институтам, а значит, увеличат доходы бюджетов всех уровней, включая семейные бюджеты работников.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона отметил, что форум позволил договориться о системном сотрудничестве и с новыми партнерами - такими, как компании Х5 Retail Group и Эр-Телеком. Сергей Жвачкин считает, что Петербургский форум стал доказательством, того, что страна и регионы возвращаются к нормальной жизни, в том числе деловой.

Напомним, что также губернатор на ПЭМФ-2021 во время встречи с председателем совета директоров банка «Интеза» и президентом ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, договорился проработать возможность увеличения товарооборота между томским и итальянским бизнесом, а также создания совместных производств.

Помимо этого, глава области принял предложение провести в Томске в сентябре фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Event).