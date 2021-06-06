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Общество6 июня 2021 5:24

Прогноз погоды в Томске 6 июня: небольшой дождь, до +24°С

Синоптики дали прогноз на воскресенье
Анна Гассельбах
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Кратковременные дожди, ночью по югу без существенных осадков, местами грозы.

Кратковременные дожди, ночью по югу без существенных осадков, местами грозы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура ночью +3…+8°С, местами до +13°С. Температура днем +19…+24°С.

В регионе также сохранится облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью по югу без существенных осадков, местами грозы. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура ночью +3…+8°С, местами до +13°С. Температура днем +19…+24°С, по северо-востоку +13…+18°С.