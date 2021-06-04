В Томской области директор коммерческой организации хотел совершить подкуп в размере 3 млн рублей

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 3 июня, сотрудники полиции в Томске задержали подозреваемого в подкупе. Злоумышленник попался при передаче директору коммерческой организации лишь части денежных средств в сумме 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора и учредителя одной из томских коммерческих организаций, занимающейся торговлей офисной техникой и оборудованием, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере)», -говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, подозреваемый незаконно потребовал три миллиона рублей за неучастие своей организации в электронных аукционах на поставку компьютерного оборудования в школы Томской области от директора другой коммерческой организации. Аукционы осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В офисе и по месту проживания подозреваемого провели обыск. Возбуждено уголовное дело.