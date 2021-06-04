«Хэппи-энд»: после возбуждения уголовного дела томич вернул долг по алиментам и восстановил доверие семьи

Отец ребенка решил добровольно помогать обеспечивать ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томич погасил задолженность по алиментам в размере 70 тысяч рублей, после возбуждения уголовного дела и даже помирился с матерью своего ребенка, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В ведомстве уточняется, что, имея долг по алиментам, мужчина не предпринимал в отношении его погашения никаких действий. Томич не был официально трудоустроен, но в Центре занятости безработным не числился, в связи с чем приставы привлекли его к административной ответственности.

Даже общественные работы не подтолкнули гражданина изменить свою позицию, в связи с этим против него возбудили уголовное дело по неуплате средств на содержание детей. Лишь после ознакомления с материалами мужчина стал решать проблему.

Уголовная статья подтолкнула томича погасить долг, по словам приставов, он понял, что это помешает трудоустройству. Интересно, что после этого мужчина решил наладил взаимоотношения и с бывшей супругой, которая впоследствии написала заявление о прекращении уголовного дела, а также отозвала из службы исполнительный лист.

Отец ребенка решил добровольно помогать обеспечивать ребенка. Стоит отметить, что документ может быть предъявлен повторно, в случае неисполнения слов гражданина.