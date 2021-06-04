Доярке кожевниковского хозяйства Томской области президент России присвоил звание заслуженного работника

Ирина Смирнова обслуживает до 50-ти фуражных коров, средний надой на одну корову превышает 8,5 тыс. кг в год. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Президент России присвоил звание заслуженного работника сельского хозяйства доярке молочного комплекса АО «Дубровское» Кожевниковского района Ирине Смирновой, об этом сегодня сообщила областная администрация.

«Указом президента РФ звание заслуженного работника сельского хозяйства России присвоено оператору машинного доения Песочнодубровского молочного комплекса АО «Дубровское» Кожевниковского района Ирине Смирновой за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в сообщении.

Ирина Смирнова начала свой долгий трудовой путь в «Дубровском» еще в 1993 году. Жительница области имеет квалификацию первоклассного оператора машинного доения и, учитывая высокие производственные показатели, является лучшей дояркой в местном хозяйстве.

Доярка из Кожевниковского района неоднократно становилась призером различных конкурсов профмастерства, выйдя и на региональный уровень. Помимо этого, у Ирины Смирновой хватает времени на наставничество. Уже много лет она оказывает помощь студентам-практикантам на предприятии.

На счету доярки Смирновой множество благодарностей и почетных грамот от родного предприятия, районной администрации и департамента по социально-экономическому развитию села. В 2008 году сибирячку наградили Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, а в 2019 году ей было присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».