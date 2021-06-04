Следственный комитет по Томской области возбудил дело по факту незаконного сексуального домогательства

Незаконные действия сексуального характера могут стать причиной длительного тюремного заключения для 42-летнего томича. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, по предварительным данным, 31 мая 2021 года подозреваемый, находясь в вечернее время на улице в селе Октябрьское Томского района Томской области, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера. Максимальный срок, который могут присудить мужчине – 20 лет лишения свободы.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, подозреваемого в преступлении, предусмотренном п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера без применения насилия, совершенные в отношении малолетней), - уточнили в ведомстве. - Подозреваемый задержан, заключен под стражу, он частично признал себя виновным.

В настоящее время, добавили в управлении, следователями ведется сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемому в рамках инкриминируемой статьи УК РФ грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.