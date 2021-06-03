Бабушка из северного города Томской области получила обязательные работы за ложь в адрес близких

Бывает и такое, что с нарушителя взято то нечего! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Поступки некоторых жителей сельских населенных пунктов Томской области напоминают действия героев современных «мыльных» сериалов. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, жительница Кедрового сделала ложный вызов в местный пункт полиции, а также орган опеки и попечительства администрации города. Бабушка сообщила официальным лицам о том, что ее дочь употребляет спиртное вместе со своими несовершеннолетними детьми!

Конечно, правоохранители отреагировали на «сигнал». Однако при выезде на место данная информация не подтвердилась. Понятно, что в отношении жительницы таежного города был составлен протокол, рассмотрев который, суд оштрафовал женщину на 1000 рублей.

Как отмечает сайт службы, нарушительница не стала оплачивать штраф добровольно. Поэтому в отделении судебных приставов по г. Кедровому возбудили соответствующее исполнительное производство. Приставы выяснили, что женщина не работает, ведет асоциальный образ жизни. У нее нет денежных средств на счетах, а также имущества, подлежащего аресту. В отношении нее был составлен новый протокол, на этот раз за уклонение от исполнения административного наказания. Суд назначил женщине 20 часов обязательных работ. Теперь гражданка должна безвозмездно трудиться на благо города, убирая улицы. При этом отбывание наказания не освобождает нарушителя от оплаты штрафа.