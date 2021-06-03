Акция «Сад памяти»: в Бакчарском районе Томской области появились две новые аллеи

Бакчарцы присоединились к Международной акции памяти Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области продолжается Международная акция «Сад памяти»: к ней присоединились жители Томского, Зырянского, Верхнекетского районов и города Томска. Цель ее – запечатлеть в подсадках деревьев память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны на полях сражений, воевавших на фронтах. И вот еще одна новость на эту тему. Как сообщает интернет-портал администрации Томской области, в Бакчарском районе появились две новые аллеи в память об односельчанах, приближавших Великую Победу.

Пресс-служба региональной администрации информирует о том, что в закладке «Сада памяти» приняли участие более 80 человек. В их числе – сотрудники Бакчарской администрации, лесничества, опорного пункта северного садоводства, воспитанники Бакчарского детского дома и другие активные жители района. Сообщается, что в районном центре на территории сквера «Гармония» высажено более 100 молодых саженцев ели, рябины, липы, вязов, амурской и венгерской сирени. Украсили новую аллею стенды с биографией и фото ушедших ветеранов. Кроме того, акция «Сад памяти» состоялась в селе Богатыревка. Международная акция «Сад памяти» проходит второй год подряд в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».