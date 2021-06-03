Еще четверо томичей скончались от коронавируса за минувшие сутки

Число новых заболевших в Томской области за сутки снова не превышает трех десятков жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 3 июня 2021 года, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 440 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет и ожирение, у одного пациента было онкологическое заболевание. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также в Томской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 32 940 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 7 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 824 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,17.

За последние сутки в стране выявлено 8 933 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 393 пациента скончались, 9 383 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 099 182 человека, 122 660 скончались, 4 711 982 выздоровели.