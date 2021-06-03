Служебная собака по кличке Акбар помогла пресечь незаконный сбыт наркотиков в Томске

Служебная собака по кличке Акбар проходит службу в органах внутренних дел с апреля 2019 года. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Томскими оперативниками был задержан ранее судимый 46 - летний житель областного центра. Его подозревали в незаконном сбыте наркотических средств растительного происхождения, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как уточняется в сообщении, при личном досмотре подозреваемого, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты более 7 грамм наркотического средства растительного происхождения, предназначенные для дальнейшего сбыта.

После этого следователями было принято решение провести обыск по месту жительства обвиняемого, куда незамедлительно прибыли младший инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке Акбар. Собака уверенно взяла след и привела оперативников к месту хранения наркотических средств, в котором обнаружили более 100 разовых доз наркотиков растительного происхождения. Все принадлежало подозреваемому.

Отметим, что служебная собака по кличке Акбар проходит службу в органах внутренних дел с апреля 2019 года. Четвероногий помощник неоднократно способствовал раскрытию тяжких преступлений на территории Томской области.