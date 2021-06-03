Завершено расследование в отношении томского студента, который обвинялся в попытке сбыта наркотиков

Студент колледжа полностью признал себя виновным. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего учащегося одного из томских колледжей, который был пойман на покушении незаконного сбыта наркотических средств, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По информации ведомства, обвиняемый в марте 2021 года через соцсети вступил в сговор с неизвестными для сбыта наркотиков на территории Томска. После инструктажа, подсудимый томич приобрел в назначенном месте пакет с расфасованными наркотиками с целью дальнейшего сбыта, и незаконно хранил его при себе.

Студент колледжа полностью признал себя виновным и пояснил, что решил заработать денег преступным путем, так как тех, что родители давали на карманные расходы, ему не хватало. На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.