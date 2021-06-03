В рамках всероссийской акции «Вода России» волонтеры очистят берега Томских водоемов

В пятницу, 4 июня, акция пройдет на Университетском озере. Фото: Ксения Высотина

Участники экопроекта «Вода России» готовы очистить более 70 км береговой линии Томской области. Всего в акции примет участие 2,5 тысячи волонтеров, сообщает областная администрация.

В рамках мероприятия планируется навести порядок на наиболее загрязненных участках берегов, таких как: р. Обь, р. Ушайка, о. Песчаное, о.Цымлянское, о. Светлое, а также Сенной Курьи и других томских водных объектов.

Уже в пятницу, 4 июня, акция пройдет на Университетском озере. Мероприятие проводится в соответствии с требованиями действующего в регионе режима ограничений.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4311629/