ПМЭФ- 2021: Томская область планирует увеличить товарооборот с итальянским бизнесом

Антонио Фаллико обещал в течение пяти дней детально изучить и дополнить предложенный томичами документ вместе с итальянскими коллегами.

В среду, 2 июня, губернатор Томской области Сергей Жвачкин на ПМЭФ-2021, во время встречи с председателем совета директоров банка «Интеза» и президентом ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, договорился проработать возможность увеличения товарооборота между томским и итальянским бизнесом, создания совместных производств. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Мы разработали дорожную карту развития сотрудничества Томской области с Италией, – сказал губернатор. – Готовы к новым совместным проектам в науке, инновациях, АПК, пищевой индустрии.

Более детальное обсуждение перспектив сотрудничества пройдет в октябре в Вероне на Евразийском экономическом форуме.

Помимо этого, глава области принял предложение Антонио Фаллико провести в Томске в сентябре фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Event).

- Фестивали европейского кино благодаря нашему сотрудничеству с представительством ЕС в России уже стали для Томска хорошей традицией. Надеюсь, эпидситуация не помешает нашим планам и будет N.I.C.E», –добавил Жвачкин.