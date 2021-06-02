Юная девушка из Северска в Томской области попала под суд за испорченные баннеры

Следователи разобрались со случаем вандализма в Северске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время в нашей стране молодые люди все чаще совершают поступки, направленные против официальных символов, общественных движений и партий. Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Томской области, следователями правоохранительного ведомства завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летней северчанки в вандализме.

Как выяснили правоохранительные органы, в ночь на 3 мая этого года обвиняемая, находясь возле одного из торговых центров в г. Северске Томской области, умышленно, из хулиганских побуждений совершила порчу четырех баннеров общероссийской гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Наглядная агитация была посвящена годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Девушка сорвала баннеры с рекламных щитов и привела их в полную негодность.

Пресс-служба ведомства отмечает, что обвиняемая полностью признала себя виновной и раскаялась в совершенном. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.