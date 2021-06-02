Томичи собрали 5,5 миллионов рублей для тяжелобольных детей

В День защиты детей, прошел благотворительный юбилейный марафон «Обыкновенное чудо» в городском саду Томска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В День защиты детей, прошел благотворительный юбилейный марафон «Обыкновенное чудо» в городском саду Томска. Он стал завершением трехмесячного марафона. Томичи собрали более 5 миллионов рублей для тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- В общей сложности с 1 марта по 1 июня команда фонда привлекла более 5,5 миллиона рублей для 80 детей. Эта акция еще раз показала, что она народная: 90 % пожертвований сделаны обычными жителями области. Самое маленькое пожертвование — одна копейка, а самое большое - 2 миллиона рублей! Эти 2 миллиона принес детям-инвалидам мужчина, который назвался Александром Валериевичем. Более ничего мы о нем не знаем. От всей души говорим спасибо, шлем ему в ответ два миллиона благодарностей, пожелания здоровья, удачи в делах, - прокомментировала Светлана Григорьева, президент БФ «Обыкновенное чудо».

Основной сбор средств шел на сайте «Обыкновенное чудо». Также фондом были проведены благотворительные мероприятия в офлайн и онлайн форматах: ярмарки, концерты, спортивные мероприятия, семинары для родителей по фотоделу и ведению блогов детей, вовлечению волонтеров в прозрачную благотворительность.

1 июня также продолжался сбор пожертвований для детей, которым еще не удалось оказать помощь. Во время праздника томичи увидели выставку фотографий ребят, которым жертвовали средства, также была проведена ярмарка и мастер-классы. Жители смогли научиться делать фигурки из воздушных шаров и заколки из фоармина, изготавливать украшения и красиво плести косы.

За 12, 5 лет благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» в Томской области оказал адресную помощь почти 3200 детям на сумму более 85 млн рублей.