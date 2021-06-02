Интернет-магазин «Сапоги-скороходы» распространял наркотики в Томске

Преступная группа распространяла наркотические средства посредством закладок на территории Томской области, а также Новосибирской, Краснодарской и Красноярского края. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

31 мая 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении шести жителей Томской области за производство и незаконный оборот наркотических средств, а также участие в преступной группировке. Об этом сообщает дежурная служба УМВД России.

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что сбыт наркотиков происходил через сайт «Hydra» в интернет-магазине «Сапоги-скороходы». Преступная группа распространяла наркотические средства посредством закладок на территории Томской и Новосибирской областей, Краснодарского и Красноярского края, и других регионов.

Как рассказали в ведомстве, в июне 2020 года неустановленное лицо, как «организатор», разработал преступную схему группы. Он создал правила поведения сообщества, координировал участников по сбыту наркотических средств, а также обеспечил создание структурного разделения участников, где управляющие осуществляли контроль деятельности курьеров. Между преступниками были распределены роли и обязанности.

В роли «управляющего» выступал Табаков О.С., 28 лет, уроженец г. Асино, который на сегодняшний день отбывает наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Томской области. Известны также «склады» и «розничные «курьеры» преступной группировки: уроженцы г. Асино Степичев А. С., 31 год, и Новомлинцев Р. В., 32 года, Шабанова А.Л., 34 года, уроженка гор. Колпашево, Новокшенов А. Р., 21 год, уроженец г. Омска, Никитин В.С., 26 лет, уроженец м-н Самусь г. Северск, Гасанов А.В., 21 год, уроженец г. Томска.