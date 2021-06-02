В Томской области за 2021 год выявлено более 20 незаконных свалок

В результате 9,62 га земель сельскохозяйственного назначения стали непригодны для использования по целевому назначению. Фото: Александр КОЦ

За 5 месяцев 2021 года, были проведены рейдовые осмотры на территории Томской области Россельхознадзором, в ходе которых было обнаружено 22 несанкционированных места размещения отходов производства, это в 2 раза больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба ведомства.

- В результате 9,62 га земель сельскохозяйственного назначения стали непригодны для использования по целевому назначению. В настоящее время, за размещения отходов производства, Управлением проводятся две внеплановые проверки в отношении юридических лиц в Томском и Кривошеинском районах, - рассказали в Россельхознадзоре.

Как уточнили специалисты, в текущем году за размещение свалок к административной ответственности уже привлечено 4 физических лица, за размещение отходов лесопиления и складирования древесины на землях сельскохозяйственного назначения в Молчановском и Кривошеинском районах. Органам местного самоуправления выдано 14 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в Томском, Молчановском, Кривошеинском районах.

Благодаря принятым Управлением мер, уже ликвидировано 4 свалки. Пока что 5,37 га сельскохозяйственных земель приведены в состояние, пригодное для использования их по целевому назначению.

Отметим, что основной проблемой в образовании свалок является отсутствие в населенных пунктах специальных мест для складирования отходов, также в не заключении договоров на вывоз мусора.