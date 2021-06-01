Сегодня в Шегарке открылся новый корпус детского сада, построенный по нацпроекту

В райцентре Мельниково после постройки нового корпуса детсада исчезла очередь в дошкольные учреждения Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На территории Томской области продолжается реализация национальных проектов. В их рамках строятся школы и детские сады. Как информирует портал региональной администрации, новый (второй) корпус на 145 мест Шегарского детского сада № 1 комбинированного вида построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Отмечается, что в 2020 году в Томской области по данному национальному проекту создано 5 детских садов на 935 мест

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в новом детсаду в Мельниково организована работа шести детских групп, в том числе двух ясельных. В помещении каждой группы есть комната для игр и приема пищи, а также спальня. Есть классы для музыкальных и спортивных занятий, робототехники, сенсорная комната. Очень важно, что после открытия нового корпуса в районном центре исчезла очередь в детсад.