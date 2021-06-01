На севере Томской области появился еще один кедровый «Сад памяти»

Еще один «Сад памяти» появился в регионе. Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

В Томской области продолжается Международная акция «Сад памяти» по увековечению памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Мемориальные посадки уже появились в селе Зоркальцево, Томском районе, Томске. Как сообщает сайт департамента лесного хозяйства региона, верхнекетские школьники сегодня заложили «Сад памяти» в урочище Тяпса Марга на севере области.

Как информирует ресурс, День защиты детей ребята провели с пользой. Учащиеся школьного лесничества «Эдельвейс» Верхнекетского района вернулись из краеведческой и лесозащитной экспедиции в урочище Тяпса Марга, расположенное на правом берегу реки Кеть. Это место имеет легендарную историю и входит в список самых красивых мест Томской области. В память о коренных жителях глухих северных деревень и переселенцах с Алтая, защищавших родину в Великой Отечественной войне, школьники заложили в отдаленном местечке кедровый сад памяти.