Коронавирус в Томске: +31 новый случай заражения

За последние сутки в России выявлено 9 500 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 1 июня, в Томской области выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 887 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 802 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,11.

За последние сутки в стране выявлено 9 500 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 372 пациента скончались, 8 994 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 081 417 человек, 121 873 скончались, 4 693 579 выздоровели.