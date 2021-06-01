Томский Роспотребнадзор откроет онлайн двери малому бизнесу

Специалистами Роспотребнадзора будут организованы консультации для малого бизнеса с разъяснением требований законодательства РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 июня, региональное управление Роспотребнадзора проведет акцию «День открытых дверей для предпринимателей», сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи со сложившейся в Томской области неблагоприятной эпидемической обстановкой, связанной с заболеваемостью населения COVID-19, мероприятие пройдет в дистанционном режиме», - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалистами Роспотребнадзора будут организованы консультации для малого бизнеса с разъяснением требований законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей. Время проведения – с 12 до 16 часов по темам:

- профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний. Тел. (3822) 24-97-18;

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей и подростков (3822). Тел. 44-67-33;

- санэпидемтребования к производству, торговле пищевыми продуктами, объектам общественного питания. Тел. (3822) 55-01-53;

- подача уведомления о начале осуществления деятельности. Тел. (3822) 26-05-61;

- вопросы защиты прав потребителей. Тел. (3822) 60-98-68, 8-800-350-4156;

- вопросы лицензирования деятельности и регистрации продукции. Тел. (3822) 52-13-47.

Добавляется, что вопросы можно направить на адрес электронной почты управления Роспотребнадзора по Томской области: ufs@70.rospotrebnadzor.ru