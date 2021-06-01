Мэрия Томска проводит встречи с представителями ТОСов города

Посредством личного общения с властью активистам ТОСов удается решать те проблемы их территорий, на которые у власти долгие годы не хватало времени и средств. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

С активистами ТОСов Томска заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус проводит рабочие встречи еженедельно. Вместе они обсуждают существующие проблемы, ищут пути их решения, планируют деятельность на перспективу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, вице-мэр уже проинспектировал территории ТОСов «Наука», «Уютный дворик», «Развитие», «Иркутский».

- ТОСы - активные партнеры городской власти во многих вопросах. У каждой территории в Томске есть свои особенности, от которых зависят потребности и запросы жителей. …Лучше ТОСов никто не знает, в чем нуждаются жители тех или иных улиц, - цитирует пресс-служба комментарий заместителя мэра.

Уточняется, что на встрече в мкр. Наука департамент дорожной деятельности и благоустройства получил задание проработать с подрядчиком, который сегодня обустраивает Парк томских ученых в рамках нацпроекта, вопрос оптимизации пространства с учетом мнения жителей. Администрация Советского района, в свою очередь, должна заасфальтировать квартальный проезд по пр. Академическому, 10/2, отремонтировать подъездные пути. В рамках мероприятий по формированию комфортной городской среды вместе с общественностью из ТОС «Уютный дворик» было решено рассмотреть возможность обустройства площадки для выгула собак в пер. Фруктовом, пешеходной зоны вдоль трамвайных путей и лестничного спуска по ул. Трамвайной, 5, где необходим пандус для маломобильных томичей. Также активисты предложили подрезать деревья вдоль трамвайной линии у домов в пер. Фруктовом, 26, 28 и 28а и засыпать неиспользуемые погреба по ул. Трамвайной, 5.

Добавляется, что на этой неделе встречи запланированы на территории ТОСов «Центральный», «Мокрушинский» и «Нефтяной».