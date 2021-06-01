В Северске Томской области кадеты побывали на экскурсии в управлении МВД закрытого города

На встрече с ветеранами УМВД ЗАТО северские кадеты узнали для себя много нового и интересного о службе в органах внутренних дел. Фото с сайта vseverske.info в соцсети ВКонтакте.

Председатель Совета ветеранов УМВД России по ЗАТО Северск провел содержательное мероприятие для воспитанников Северского кадетского корпуса, сообщается на странице vseverskeinfo в социальной сети ВКонтакте.

Отмечается, что во время встречи кадеты узнали для себя много нового, в том числе посетив комнату истории управления. Председатель Совета ветеранов, майор милиции в отставке Владимир Забелов в ходе экскурсии рассказал молодежи о памятных событиях в деятельности северской милиции и полиции, о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей и их героических поступках. Ребята увидели фотографии, документы, обмундирование прошлых лет, другие экспонаты - фототехнику, оперативно - криминалистическое оборудование, средства связи, различные награды. Также они узнали о правилах приема в образовательные организации МВД России.

Воспитанники Северского кадетского корпуса поблагодарили организаторов за мероприятие, которое, возможно, поможет им в дальнейшем определиться с выбором профессии.