В Томске два молодых человека из соседнего региона украли 16 бутылок элитного алкоголя

"Охота" на дорогой алкоголь в томских супермаркет для кемеровчан закончилась достаточно удачно Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже давно в больших магазинах страны злоумышленники воруют все, что могут. И если преступление в первый раз осталось без последствий, это может вызвать у человека чувство эйфории и безнаказанности. Такой криминальный случай произошел в областном центре. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, Кировский районный суд г. Томска признал двоих ранее судимых жителей Кемеровской области виновными в совершении краж из магазинов, а также в покушении на кражу.

Пресс-служба правоохранительного ведомства излагает факты, прозвучавшие на процессе. Летом прошлого года молодые люди из соседнего региона приехали в Томск в гости к подруге. Гуляя вдвоем по улицам города, он зашли в супермаркет. Один из них, сорвав антикражные датчики, вынес из магазина две бутылки дорогостоящего алкоголя. Злоумышленники посетили еще три торговых центра, откуда похитили в общей сложности 16 бутылок элитного алкоголя стоимостью более 100 тыс. рублей. Попались в руки охраны магазина молодые люди, когда пытались украсть зарядные устройства для сотовых телефонов и продукты питания из очередного супермаркета.

Сайт прокуратуры региона отмечает, что в судебном заседании подсудимые свою вину признали. Суд приговорил одного из виновных к 3 годам, другого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.