Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

За последние сутки в стране выявлено 8 475 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 31 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 856 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 10 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 777 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

За последние сутки в стране выявлено 8 475 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 339 пациентов скончались, 6 715 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 071 917 человек, 121 501 скончались, 4 684 585 выздоровели.