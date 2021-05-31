Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Томске

Автомобиль Volkswagen Polo перевернулся в результате ДТП на перекрестке. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 11 мая, около 11:25 в Томске столкнулись две «легковушки»: Volkswagen Polo и Hundai Solaris. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении улиц Дальне-Ключевской и Розы Люксембург.

– По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия транспортным средствам причинен только материальный ущерб, – говорится в сообщении.

Добавляется, что полиция выясняет обстоятельства произошедшего столкновения.