Томская шахматистка выиграла всероссийские соревнования среди девочек до 9 лет

Жительница Томска заняла первое место, получив 9 очков и завоевав национальный рейтинг 1 475. Фото: пресс-служба городской мэрии.

Юная томичка Аделина Абасова стала победительницей Первенства России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Турнир состоялся в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Получив 9 очков и завоевав национальный рейтинг 1475, а также рейтинговый перфоманс 1504, 1 место завоевала томичка Аделина Абасова, – говорится в сообщении.

Дополняется, что всего в турнире приняли участи 515 человек, среди них 361 мальчик и 154 девочки. Томскую область представили воспитанницы муниципальной ДЮСШ №7 Аделина и Дарина Абасовы.